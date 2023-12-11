Hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez.



Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz❗️



Türk hakemliğini…