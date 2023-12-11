Hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırı

Kulüp başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırdı.
Süper Lig’in 15’inci haftasında Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u konuk etti.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı.
Yere düşen Meler’e Ankaragüçlüler tekme tokat vurdu.
Saldırının ardından Halil Umut Meler’in sol gözü morardı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıda saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, “Şiddetle kınıyorum. Kabul edilemez. Takipçisiyiz” dedi.