TRT Spor: Hakemler maça çıkmayacak

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından hakemler maça çıkmama kararı aldı.

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1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Koca koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

TRT Spor’un aktardığına göre hakemlerin çoğu mazeret girişi yaptı. Üst düzey hakemlere dayandırılan bilgiye göre hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.