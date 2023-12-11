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Yaramazlara biraz batar!

TRT Spor: Hakemler maça çıkmayacak

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından hakemler maça çıkmama kararı aldı.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Koca koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.


TRT Spor’un aktardığına göre hakemlerin çoğu mazeret girişi yaptı. Üst düzey hakemlere dayandırılan bilgiye göre hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

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