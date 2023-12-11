Ankaragücü taraftar derneği Gecekondu hakem döven başkanının arkasında

Ankaragücü’nün taraftar derneği Gecekondu hakem Halil Umut Meler’e saldıran klüp başkanı Faruk Koca’nın arkasında durduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Facebook

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Saldırı genel olarak kınanırken destekleyenler de var. Ankaragücü’nün taraftar derneği Gecekondu da bunlardan biri.

Derneğin açıklamasında şöyle dendi:

“Bugün, dün, geçen sene,her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca’nın sonuna kadar arkasındayız!”