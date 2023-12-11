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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçeli Umut Nayir: Yazıklar olsun, utanıyorum

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Umut Nayir, hakem Halil Umut Meler’e saldırıyı eleştirdi: Yazıklar olsun. Utanıyorum .”

Umut Nayir. (AA)

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.


Futbolculardan saldırıya ilk tepki Fenerbahçeli Umut Nayir’den geldi:

“Hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörünü el birliğiyle, günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun. Utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden.”

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