Emre Belözoğlu hakeme saldırıyı kınamadı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulüp başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklamasının ardından ‘üzgün olduğunu’ belirtmekle yetindi.

Ankaragücü de hakemden özür dilemedi.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Koca koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Belözoğlu maçın ardından şunları söyledi: “Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.”

Hakemden değil kamuoyu ve spor camiasından özür

Kulübün açıklamasında da Meler’den özür dilenmedi.