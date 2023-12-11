İki gözaltı: Hakeme saldıranlar ‘kamu görevlisini yaralama’yla suçlanacak

Hakem Halli Umut Meler’e saldıranlar hem sporda şiddet hem de ‘kamu görevlisini yaralama’ suçlarından soruşturulacak. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı.

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından Ankara Batı başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

İki gözaltı

Hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, Faruk Koca’nın polis gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltına alınacağını da kaydetti.