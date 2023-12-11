Hakemler derneğinden müsabakalara çıkmama çağrısı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Halil Umut Meler’e saldırıyı ‘kara bir leke’ diye niteleyerek müsabakalara çıkmama çağrısında bulundu.

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1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği, saldırıyı ‘kara bir leke’ olarak niteledi.

“Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz” denen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Türk Futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek olan ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. En üst kademeden alt kademeye kadar tüm hakemlerimize müsabakalara çıkmama çağrımızı buradan ilan ediyoruz. Gün Hakem Camiası olarak birlik olma günüdür.”