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Yaramazlara biraz batar!

AKP, Faruk Koca’yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

AKP, hakem Halil Umut Meler’i sahada döven Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’yı partiden ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Faruk Koca. (AA)

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.


Koca, 22’nci ve 23’üncü dönem AKP Ankara milletvekiliydi.

AKP, Koca’nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiğini ve konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) görüşüleceğini duyurdu.

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