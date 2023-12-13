Ali Koç: Türk futbolu artık çatışma noktasına gelmiştir

Fenerbahçe Başkanı ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, hakem Halil Umut Meler’e saldırıya ilişkin “Türk futbolu artık yarışma değil çatışma noktasına gelmiştir” dedi.

Ali Koç. (AA)

Kulüpler Birliği üyeleri Maslak’taki merkezinde toplandı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

TRT Spor’un haberine göre Ali Koç’un toplantıdan sonraki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Halil Umut Meler’in yaşadıkları hepimizin içini acıttı.

*Halil Umut Meler’in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye’nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz.

*Gün büyük bir cesaretle birikmiş sorunların üzerine gitme ve bir daha benzerlerinin yaşanmaması için ne adım atmak gerekiyorsa onu atma günüdür. Buralara nasıl geldiğimizi iyi anlamamız lazım. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, taraftarlar, oyuncular, teknik direktörler… Hepimiz bu son yaşananlardan sonra Türk futbolunun nereye geldiğini düşünmek zorundayız.

TFF’ye eleştiri

*TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF’nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi’nin Gaziantep Kulübü’nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var.

*Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız.

*Başta TFF olmak üzere, kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalıdır. Bu aşamada asla yapılmaması gerekenler sorumluluğu başkalarına yıkmak, kendi sorumluluklarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı fırsat olarak kullanmaktır.

‘Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz’

*Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın bakanın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı’ndan dinleyen sayın cumhurbaşkanımızı, adalet bakanımızı ve içişleri bakanımızı ziyaret edeceğiz. Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı.

Erteleme kararı

*Süresiz erteleme kararı… Maçlar hemen salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı.

*Fenerbahçe’nin takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste. Viyadükte kurşunlandı. Hala faili meçhuldür. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin ayıbıdır. Defalarca söyledim. Orada bile maçlar oynandı. ‘Fenerbahçe sahaya çıkmazsa cezalara katlanır’ dendiği bir ortamda süresiz erteleme kararı acele verilmiş bir karardır. Ama saygı duymak zorundayız.

‘Hakem sorunu devam ediyor’

*Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık yarattı. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı. TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya’ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara “Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?” kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor.

*Passolig mümkünse kaldırılsın dedik. Yeni bir ihaleden ziyade mümkünse tamamen kaldırılmasını istedik.