Göz göre göre yalan ifade: Faruk Koca, Halil Umut Meler’e tokat atmış

Dün akşamdan itibaren Türkiye’nin gündemine oturan görüntüde hakem Halil Umut Meler’e yumruk atıp yere düşürdüğü açıkça görülen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, ifadesinde yumruk değil tokat attığını öne sürdü; bununla da yetinmeyip Meler’in kendisini yere attığını söyledi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Koca dün kaşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Fotoğraflar: AA

Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklandı.

‘Attığım tokat kırığa sebebiyet vermez’

Hakimlikteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Koca, hakeme yumruk değil tokat attığını savundu.

Hakemi suçlayan Koca’nın savunması şöyle:

“Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim.”