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Yaramazlara biraz batar!

TFF, maçları süresiz erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem Halil Umut Meler’e saldırı sonrası tüm liglerdeki maçların süresiz ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.


TFF Yönetim Kurulu da olağanüstü toplanma kararı almıştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, toplantıdan önceki açıklamada “Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Alacağımız karar çok sert olacak. Herkes bunun bedelini ödeyecek” demişti.

Toplantıdan sonra Büyükekşi’den açıklama geldi. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

*Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler’e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır.

*Tüm liglerde maçlar süresiz ertelendi.

*Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

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