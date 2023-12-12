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Yaramazlara biraz batar!

Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı. Üç kişi daha gözaltında.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca koşar adımlarla sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.


Soruşturma kapsamında dün akşam gözaltına alınan Faruk Koca dahil üç kişi adliyeye sevk edildi.

Ayrıca bu sabah üç kişi daha gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırganların ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından soruşturulacağını belirtmişti.

Koca dahil üç kişi tutuklandı. Gözaltında olan diğer üç kişi içinse adli kontrol talep edildi.

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