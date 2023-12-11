Faruk Koca 24 saat hastanede tutulacakmış

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın 24 saat hastanede müşahede altında tutulacağı açıklandı.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti.

Olağanüstü toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tüm liglerdeki maçları süresiz erteleme kararı almıştı.

AA’nın haberine göre Koca, olaydan sonra yüksek tansiyon ve göğüs ağrısı şikayetiyle Medicana Hastanesi’ne gitti. Koca’nın doktoru Prof. Dr. Erdoğan İlkay, şunları kaydetti:

“İlk görüntü 24 saat boyunca müşahede altında olması yönünde. Genel sağlık durumu şu anda iyi ancak kesin olarak 24 saat hastane kalacak. Hayati riski var, bu yüzden hastanede tutuluyor. Bir kalp krizi durumu olursa diye tutuluyor. Bu yüzden 24 saat önemli ve müşahede altında.”

Gözaltına alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakeme saldıran K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların gözaltına alındığını ve Koca’nın da gözaltına alınması için hastaneden çıkmasının beklendiği açıklamıştı.