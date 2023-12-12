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Yaramazlara biraz batar!

Koca, Meler’e ‘Seni öldüreceğim’ demiş

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın kendisine “Seni öldüreceğim” dediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Koca dün kaşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.


Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Meler’in ifadesi ortaya çıktı.

Hürriyet’in aktardığına göre Meler şunları dedi: “Faruk Koca, benim sol göz altıma yumrukla vurdu ve yere düştüm. Yere düştüğümde tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, hakem arkadaşlarıma ve bana, ‘Sizi bitireceğim’, bana hitaben ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Bana vuran Faruk Koca’dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşma yoluna gitmek istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

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