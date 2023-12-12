Koca, Meler’e ‘Seni öldüreceğim’ demiş

Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın kendisine “Seni öldüreceğim” dediğini söyledi.

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Koca dün kaşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklandı.

Hastanede tedavisi devam eden Meler’in ifadesi ortaya çıktı.

Hürriyet’in aktardığına göre Meler şunları dedi: “Faruk Koca, benim sol göz altıma yumrukla vurdu ve yere düştüm. Yere düştüğümde tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, hakem arkadaşlarıma ve bana, ‘Sizi bitireceğim’, bana hitaben ‘Seni öldüreceğim’ dedi. Bana vuran Faruk Koca’dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşma yoluna gitmek istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”