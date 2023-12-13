Ligler 19 Aralık’ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin 19 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

Mehmet Büyükekşi. Fotoğraf: AA

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakim Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Olayın ardından ligler süresiz ertelenmiş, Koca tutuklanmış ve Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

Büyükekşi, son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Liglerin 19 Aralık’ta başlayacağını açıklayan Büyükekşi, Ankaragücü’nün ve ilgili kişilerin PFDK’ye sevk edildiğini ve ilgili kararların PFDK’nin açıklayacağını söyledi. TFF başkanı, PFDK’nın kararını yarın açıklayacağını kaydetti.

Büyükekşi’nin diğer açıklamaları şöyle:

* Hafta sonu hakemlerle bir kamp yapılacak ve psikolojilerinin, özgüvenlerinin geri gelmesi için çalışma olacak.

* Güvenlikle ilgili mutlaka bir şey olacak. Güvenlikle her türlü kararın alınmasıyla ilgili talebimiz var. Adalet bakanıyla yaptığımız görüşmeyle çalışmalara başlandı. Bu işin paydaşıyız ve müdahil olacağız. Kulüplerle görüşeceğiz ve onların desteğini alacağız. Bizim hedefimiz sadece hakemler değil, futbolcularımıza, teknik direktörlerimize karşı şiddet olabilir. Onların can güvenliğini sağlamak bizim önceliğimiz.

* Bu hafta sonu oynanacak maçları 10 Ocak’la başlayacak haftaya getiriyoruz. Derbilerin tarihleri değişmiyor.