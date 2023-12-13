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Yaramazlara biraz batar!

Liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), erteleme kararının ardından profesyonel ligler ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak maçların tarihlerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

TFF’den yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de ertelenen 16’ncı hafta maçları 9,10,11 Ocak 2024 tarihlerinde oynanacak. 1’inci Lig’deki 16’ncı hafta müsabakaları 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak.


TFF 2’inci Lig’de 18’inci ile TFF 3’üncü Lig’de 15’inci haftaysa 19-20 Aralık’ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Türkiye Kupası’nda değişiklik

Türkiye Kupası’nda 9, 10 ve 11 Ocak’ta oynanması planlanan 5’inci eleme turu müsabakalarıysa 16, 17 ve 18 Ocak 2024’te yapılacak.

Ayrıca, 20 Aralık Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen Zonguldak Kömürspor – Bucaspor 1928 erteleme karşılaşmasıysa 28 Aralık’ta oynanacak.

Ne olmuştu?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, iki gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip hakim Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Bunun üzerine liglerdeki maçlar süresiz ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin 19 Aralık’ta başlayacağını açıklamıştı.

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Akşam Postası / 13 Aralık 2023

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