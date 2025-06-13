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Yaramazlara biraz batar!

İran'a saldırı: Fidan, Güler, Gürak ve Kalın Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi. 

Fotoğraf: @tcsavunma / X

İsrail sabah erken saatlerde İran’daki nükleer tesislere ve bazı sivil noktalara askeri harekat başlattı.


Saldırılarda 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı. Bunlarda en az 20’si İranlı üst düzey komutan ve altısı da nükleer bilimciydi.

Öldüğü resmen açıklanan üst düzey isimler arasındaİran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el-Anbiya komutanı Gülam Ali Reşid vardı.

Saldırıları ve muhtemel yansımalarını görüşmek için dört isim Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü.

14:30’da başlayan toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

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