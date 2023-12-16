Hakemler atılan adımları beğendi: Maçlara çıkacaklar

Halil Umut Meler’in saldırıya uğramasından sonra maçlara çıkmama kararı alan hakemler, bu kararlarını değiştirdikleri duyurdu.

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Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Koca dahil üç saldırgan tutuklanmıştı. Bir kişi de tutuksuz yargıyınıyor. Koca kulüp başkanlığından da AKP üyeliğinden de istifa etmişti. Koca ayrıca ömür boyu futboldan men edilmişti.

Saldırı nedeniyle maçlara çıkmama kararı alan hakemlerden yeni açıklama geldi. Süper Lig ve yardımcı, VAR, A Klasman ve yardımcı hakemler tarafından paylaşılan ortak açıklamada, bu karardan vazgeçildiği belirtildi.

Saldırının ardından başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere her kurumun hızlı şekilde ‘radikal tedbirler’ aldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlk açıklamamızda belirttiğimiz gibi önceliğimiz olan Halil Umut Meler arkadaşımız ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bu takvim çerçevesinde geldiğimiz noktada son derece hızlı reaksiyon göstermiş olan devlet kademeleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve adli mercilerin attığı adımlar sonrasında futbol hayatının normal akışına dönmesi yönünde bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız.”