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Yaramazlara biraz batar!

Faruk Koca kovulmayı beklemedi, istifa etti

AKP’nin kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği Faruk Koca, kararı beklemeden istifa etti.

Faruk Koca. (AA)

Koca, üç gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı


Koca dahil üç saldırgan tutuklanmıştı. Koca kulüp başkanlığından istifa etmişti.

AKP üyesi Koca, aynı zamanda ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

AA’nın haberine göre Koca, avukatları aracılığıyla AKP üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi partiye ulaştırdı.

Böylece Koca hakkında herhangi bir karar vermeye gerek kalmadı.

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Akşam Postası / 14 Aralık 2023

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