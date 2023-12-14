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Faruk Koca’nın 13 yıla kadar hapsi istendi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın üç ayrı suçtan 13 yıla kadar hapsi istendi.

Fotoğraf: AA

Koca, üç gün önce 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.


Koca dahil üç saldırgan tutuklanmıştı. Koca kulüp başkanlığından istifa etmişti.

Ankara Batı başsavcılığı, dört şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Halil Umut Meler ‘müşteki’, tutuklu Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve tutuksuz Osman Erkam Can ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

Osman Erkam Can Ankaragücü’nün idari işler müdürü, Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya Ankaragücü taraftarı.

Şahin ve Çelikkaya, Koca’nın yumruğuyla yere düşen Meler’e tekmeler savurmuştu.

Üç ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istemi

İddianamede talep edilen cezalar şöyle:

  • Koca: ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan üç yıl dört aydan 10 yıl bir ay 15 güne, ‘tehdit’ suçundan altı aydan iki yıla, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık’ suçundan ise üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Çelikkaya ve Şahin: ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan üç yıl dört aydan 10 yıl bir ay 15 güne, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ suçundan da üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • Can: ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ suçundan da üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası.
  • İddianamede ayrıca tüm şüpheliler hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca seyirden men yasağı talep edildi.

İddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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