Faruk Koca’ya 13 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca dahil dört sanığın cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

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Koca, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.

Koca dahil üç saldırgan tutuklanmıştı. Bir kişi de tutuksuz yargıyınıyor. Koca kulüp başkanlığından da AKP üyeliğinden de istifa etmişti. Koca ayrıca ömür boyu futboldan men edilmişti.

AA’nın haberine göre Ankara Batı başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda dört sanığın, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’, ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘tehdit’, ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Üç ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istemi

İddianamede talep edilen cezalar şöyle: