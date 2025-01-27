Grand Kartal yöneticisi: Genel müdür 'Eksikleri gidermek çok masraflı' dedi

Bolu’da Grand Kartal Hotel’de 78 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan otel muhasebe müdürü Kadir Özdemir, “Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi” dedi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Hotel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi de yaralanmıştı.

Bolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştı.

TRT Haber‘in aktardığına göre tutuklulardan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, ifadesinde şunları söyledi:

“İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim.

Ardından da Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm.

Gülener, iptal dilekçesi verin dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm.

Emir Aras bana bu ‘eksiklikleri gidermek çok masraflı’, denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim dedi.”

12 Aralık 2024’te otel yönetimi tarafından muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in de imzasıyla yangın yeterlilik raporu başvurusunda bulunulmuştu.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 16 Aralık’ta sekiz başlıkta otelin yangına elverişsiz olduğu tespit etmişti.

Otel yönetimi 22 Aralık’ta belediyeye ikinci bir dilekçeyle rapor talebinin geri çekilmesini istemişti. Talep üzerine belediye rapor başvurusunun iptal edildiğini bir yazıyla otel yönetimine bildirmişti.

Denetim şirketinden bir çalışana gözaltı

Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül, savcılık ifadesinde “FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç iki yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar” demişti.

Bolu başsavcılığı, denetim şirketi FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verdi.

Ali A., İstanbul’da gözaltına alındı.