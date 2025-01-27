Grand Kartal yangını: Denetim firması yetkilisi gözaltında

Bolu’da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Hotel yangınına ilişkin denetim firması yetkilisi Ali A. İstanbul’da gözaltına alındı.

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Bolu başsavcılığınca 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin soruşturmada FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirilen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Grand Kartal Hotel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede şunları söylemişti:

“FQC Global Danışmanlık AŞ’yle denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz.

Bu şirket en geç iki yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar.”

Soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve Gazelle Otel genel müdürü Ahmet Demir dahil 19 kişi tutuklanmıştı.

Altısı adli kontrol şartıyla olmak üzere yedi kişi serbest bırakılmıştı.