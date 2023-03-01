Gençlik ve spor bakanı: Önümüzdeki iki haftanın süper lig maçları şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.

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Kasapoğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasının açılış konuşmasında konuştu.

Kasapoğlu, önümüzdeki hafta oynanacak süper lig karşılaşmalarının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Bugünler de elbet geçecek. Yaralarımızı sararken sporun iyileştiren, birleştiren gücünü her daim göstereceğiz. Kıymetli sporseverlere şunu ifade ediyorum: Gençlik ve spor bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu’yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Son olarak da Kayserispor, Fenerbahçe taraftarının bu hafta sonu Kayseri’de oynanacak maça alınmaması için il güvenlik kuruluna başvurmuştu. Kurul da bunu kabul ederek Fenerbahçe taraftarının maça girişini yasakladı.