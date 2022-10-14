Deniz Poyraz davası: Jandarma avukatlara biber gazı ve tazyikli su sıktı

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkındaki davanın altıncı duruşmasında yetki belgeli avukatlar duruşma salonuna alınmadı. Jandarma avukatlara tazyikli su ve biber gazı sıktı.

Görsel: HDP İzmir (Twitter)

Gencer, 17 Haziran 2021’de Konak ilçesindeki bir işhanında bulunan HDP merkezini ateşe verip kurşun yağdırmıştı. Saldırgan ertesi gün tutuklanmıştı.

İki gün önceki celsede yetki belgeli avukatların savunma yapamayacağı tartışması çıkmış, jandarma Deniz Poyraz’ın kardeşi Kamuran Poyraz’a tokat atmış ve polis duruşma salonuna biber gazı sıkmıştı. Ardından mahkeme heyeti, ‘sanığın güvenliği’ gerekçesiyle davayı Şakran Cezaevi’ne taşımıştı.

Evrensel’in haberine göre bugünkü duruşmada, vekaletnamesi olan avukatlar ve katılanlar dışında yetki belgeli avukatlar, davayı takip etmeye gelenler ve basın emekçileri duruşma salonuna alınmadı. Avukatların görüşmesi devam ederken davayı takip etmek için gelenler cezaevi önünde bekleyişini sürdürdü.

Dava kapalı olmamasına rağmen alınan bu kararı hukuksuz bulduklarını söyleyen avukatlar, karara itiraz etti. Ayrıca mahkeme heyetine verilmek üzere avukatların ve kitle örgütlerinin listesi hazırlandı.

Mahkemenin avukatları duruşma salonuna almaması kararını değerlendiren Avukat Serhat Eren, “Çok sayıda avukat arkadaşımızda yetki belgesi var, bu belge vekaletname hükmündedir. Ama mahkeme yetki belgesiyle avukatların duruşmalara katılamayacağına karar verdi. Bu yasa dışı bir karardır” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve diğer avukat cezaevi yerleşkesine girmek isterken jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma avukatlara TOMA’dan tazyikli su ve biber gazı sıktı.

Ayrıca avukatlar reddi hakim talep etti. Ancak talep reddedildi. Bunun üzerine mahkeme heyetinin tutumu eleştiren avukatlar, duruşma salonunu terk etti. Müşteki avukatlar olmadan görülen duruşma ertelendi.