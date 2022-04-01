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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Yavuzyılmaz: Çift maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri 107 bin TL


CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaşlı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 TL olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: gazi.edu.tr

Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında bakan yardımcısının TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri) yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini söyledi.


CHP’li vekil, Elitaş’ın bakan yardımcılığından 39 bin 537 TL, TÜPRAŞ yönetim kurulu üyeliğinden 67 bin 500 TL aldığını yazdı.

Yavuzyılmaz kaynak olarak 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ genel kurul tutanağı ve Elitaş’ın atanma kararını gösterdi.

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