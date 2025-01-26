Bolu belediye başkan yardımcısı ve itfaiye müdür vekili tutuklandı

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 19’a yükseldi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu başsavcılığının, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bugün savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye personeli İrfan Acar ve Grand Kartal Hotel’in sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli Gazelle Otel’in Genel Müdürü Ahmet Demir tutuklandı.

İç mimar A.B. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Böylece şu ana kadar tutuklanan kişi sayısı 19’a çıktı.

Bu kişiler arasında Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanları da var.