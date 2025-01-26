Bolu İl Özel İdaresi'nden Bakan Ersoy'a: Denetim yetkisi bizde değil

78 kişinin öldüğü Grand Kartal yangınında sorumlular tartışılırken İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli denetim yetkisinin kendilerinde olmadığını söyledi.

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21 Ocak sabahı 03:30 sularında Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangına ilişkin soruşturmada şu ana kadar 15 kişi tutuklandı.

Bu kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanları var.

Süreçte otelin eksikliklerine rağmen ruhsat almasından doğan tartışmalarda taraflar sorumluluğu birbirine yükledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN’de katıldığı programda “Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdaresi’nde. Alanın genelinde de İl Özel İdaresi yetkili. Yani Turizm Bakanlığı yetkili değil” demişti.

NOW Haber‘den Alican Uludağ’ın özel haberinde İl Özel İdaresi’nden Bakan Ersoy’a yanıt geldi.

Genel Sekreter Köstereli, ‘il özel idaresinin denetim gibi bir görevi de teşkilatı da olmadığı’nı söyledi.

“İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi de yok teşkilatı da yok. Burası Turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var.”

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ‘korsan metin’ diye nitelendirdiği bilirkişi ön raporundaysa hem il özel idaresi hem de turizm bakanlığı sorumlular arasında gösterilmişti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da iş yeri açma yetkisinin il özel idarede olduğunu belirtmiş, “Neden bir il özel idare yetkilisi gelip ifade vermiyor” diye sormuştu.

Otelin son ruhsat güncelleme tarihi 29 Aralık 2015. Ruhsatın altında Kösterili’nin imzası bulunuyor.

Bakan Ersoy, ruhsat konusuyla ilgili, ‘iş yeri açma ruhsatının yenilenmiş olmasının, itfaiye raporunun da yenilenmiş olması anlamına geleceğini’ söyledi.

Kösterili ise son ruhsatın adres değişikliği nedeniyle verildiğini söyledi:

“2015’teki o ruhsat yalnızca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliğiyle nedeniyle belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir” dedi.