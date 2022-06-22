Bakan Yanık’tan Gültekin davası kararına: Faili cesaretlendiren bir değerlendirme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ indirimiyle 23 yıla düşürülmesinin ‘faili cesaretlendiren bir değerlendirme’ olduğunu söyledi.

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Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020 temmuzunda 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ten tutuklu, kardeşi Mertcan Avcı’ysa ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak’ten tutuksuz yargılanıyordu.

Mahkeme heyeti, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirmiş, kardeşi Mertcan Avcı’ysa beraat etmişti.

‘Canavarca bir eylemin ortada olduğu çok açık‘

Bakan Yanık, Ankara Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki ziyaretinin ardından gazetecilerin, Gültekin davasında mahkemenin kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan, şöyle konuştu: “Haksız tahrik indirimi bu davada son derece yanlış bir değerlendirmedir. Faili cesaretlendiren bir değerlendirmedir ve kamuoyunun adaletin tecellisi düşüncesini sarsan bir sonuçtur. Bu olayda artık çok canavarca bir eylemin ortada olduğu çok açık. Dolayısıyla failin hukuka uygun bir biçimde hak ettiği cezayı alması da şiddetle mücadelemizin bir parçası. Sonuna kadar süreci takip edeceğiz ve üst mahkemelere de taşıyacağız.”