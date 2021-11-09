Akşam Postası / 9 Kasım 2021

Malatya’da bina çöktü

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Malatya’da Şifa Mahallesi’nde iki katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar enkaz altından sekiz yaralı çıkarıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AKP’nin kendi anketine göre bile ‘cumhur ittifakı’ yüzde 50’nin altında

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AKP’li Mustafa Şen’in duyurduğu seçim anketine göre, AKP’yle ortağı MHP’nin oy oranlarının toplamı yüzde 50’yi aşamıyor.

Platform duyurdu: Bunun adı sis değil ‘smog’, hassas gruplar sokağa çıkmamalı

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Temiz Hava Hakkı Platformu, İstanbul’dan bir fotoğraf paylaşarak yaşanan durumun sis değil ‘smog’ olduğunu belirterek ‘hassas gruplar sokağa çıkmamalı’ uyarısını yaptı.

İktidar, ‘128 milyar dolar’ı yerine koymanın yolunu buldu

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Merkez Bankası (MB) yaklaşık 10 yıl önce başladığı TL zorunlu karşılıkların (ZK) döviz ve altın cinsi tutulabilmesine imkan tanıyan Rezerv Opsiyon Mekanizması’nı (ROM) sonlandırıyor.

Bilim kurulu üyesi uyardı: 3’üncü doz aşısını yaptırmayanlar hastalığı ağır atlatabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, üçüncü doz aşının önemine dikkat çekerek yaptırmayanların hastalığı ağır atlatma riski bulunduğunu söyledi.

Gram altın tarihi zirvesini gördü

Gram altın güne 569 lira seviyesinden başlamasının ardından 572 liraya çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

TRT ve enerji fonunun elektrik faturalarına yükü ne kadardı?

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Elektrik faturalarında TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim bekleniyor.

Çıplak aramaya maruz kalan Yapıcı: Bu sistemden şikayetçiyim

Çizimler: Nazım Dikbaş

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı’nın Gezi eylemleri sırasında gözaltında çıplak aramaya maruz kalmasıyla ilgili üç polisin ‘işkence’ suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.

İklim performansı: Türkiye 60 ülke arasında 42’nci

İki çevre kuruluşunun yayınladığı iklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42’nci gelirken, yenilenebilir enerjilerde ‘yüksek’, enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise ‘çok düşük’ not aldı.

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar sürdüğünü anımsatarak ilk 10 günde sonuçlandırma çağrısı yaptı.

Erdoğan, Karamollaoğlu’yla görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın bir araya gelecek.

EYT’lilerin isyanı: Çalışma koşulları Afrika, emeklilikte örnek verilen yer Avrupa

Türkiye, 8 Eylül 1999’daki yasal düzenlemeyle ‘maç oynanırken kural değişikliği’ yapılınca ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye adlandırılan kitleyle tanıştı. Adlarını, o tarihten önce işe başlayanlara emeklilik için gereken prim günü ve sigortalılık süresine artı olarak getirilen ‘yaş koşulu’ndan alıyorlar.

Hammadde fiyatları saatlik oldu: Haftanın altı günü etiket değiştiriliyor

Üretimde yükselen maliyetler, gıda ve perakende piyasasında da ‘alarm’ zillerini çaldırmaya başladı.

Onlarca ilacı SGK kapsamından çıkaran değişiklik yargıya taşındı

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), 52 ilacı ödeme kapsamından çıkaran karar ve tebliğ değişikliğini yargıya taşıyarak Danıştay’da iki dava açtı.

Gerekçe pestisit: AB, Türkiye’den aldığı ürünlerde kontrolü sıkılaştırıyor

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Avrupa Birliği (AB), Türkiye’den ithal edeceği limon, portakal, mandalina, nar, biber ve asma yaprağında pestisit (zirai ilaçlar ve kimyasal maddeler) kontrolü sıkılaştırma kararı aldı.

Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugünden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. 13 ildeyse kar yağışı bekleniyor.

Bir gazeteci daha hakim karşısında: Görev yapmam engellendi, yargılanacaklar

Çoklu baro yasasını protesto eden baro başkanlarının Meclis önündeki eylemini takip ederken gözaltına alınıp dava açılan gazeteci Sibel Hürtaş, gözaltı işlemini yapan polisler için “Yargılanacaklar” dedi.

Sancar: Devlette suç imparatorluğu oluşturulmuş!

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davasının Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmesi gerektiğini, davanın siyasi saiklerle açıldığın söyledi.

Gayrimenkulde yeni vergi mi geliyor?

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilerin yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Buna göre Türkiye’de ilk niteliğinde tapuya entegre bir ‘Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi’ kurulacak. Yurt dışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.

Akşener: Lütfü bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski grup başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “Lütfü bey bir hata yaptı, sinirlerine hakim olması gerekirdi” dedi.

Mikroplastiklerin vücuda girmesini engellemenin altı yolu

Tuzdan suya, organlarımızdan anne karnındaki bebeklerin plasentalarına, soluduğumuz havadan, yediğimiz gıdaya kadar mikroplastikler her yerde. İşte kendi küçük sonuçları büyük bu kirleticilerin vücudumuza girmesini önlemenin yolları…