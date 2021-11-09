Aşı karşıtlarının fikrini değiştirebilecek rapor

Avustralya’da yayınlanan bir rapor, aşısızların Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alınma ya da hayatını kaybetme olasılığının 16 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

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Yeni Güney Galler eyaleti sağlık departmanın yayınladığı rapordaki verilere göre, Delta varyantı kaynaklı vakaların görüldüğü ekim ayının başına kadar olan dört aylık süreçte hayatını kaybeden 412 kişiden yalnızca yüzde 11’inin tam aşılı olduğu görüldü.

Can kayıplarında yaş ortalaması 82 olarak açıklandı.

Haziran ortasından 7 Ekim’e kadarki süreçte yoğun bakıma kaldırılanların yalnızca yüzde 3’ü her iki doz aşısını da olan hastalardı. Aynı dönemde kayda geçen 61 bin 800 vakanın yüzde 63’ten fazlasının aşısızlardan oluştuğu görüldü.

Raporda yer alan bulgular eylül ayında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verileriyle örtüşüyor. CDC tam aşılılara kıyasla aşısızların Covid-19’da ölme olasılığının 11 kat fazla olduğunu açıklamıştı.

Avustralya, Delta varyantının yayılmaya başladığı haziran ayına kadar salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı. Bulaş oranı yüksek varyantın yayılmasıyla Sidney, Melbourne ve başkent Canberra’da aylar süren kapanma tedbirleri uygulanmıştı.

Virüsün en çok etkilediği şehirlerde yüzde 70 ve 80 aşılanma hedeflerine ulaşılmasıyla kısıtlamalar gevşetildi. Sidney’in bulunduğu Yeni Güney Galler eyaletinde 16 yaş üstü nüfusun yüzde 94’ü ilk doz aşısını oldu.