Platform duyurdu: Bunun adı sis değil ‘smog’, hassas gruplar sokağa çıkmamalı

Temiz Hava Hakkı Platformu, İstanbul’dan bir fotoğraf paylaşarak yaşanan durumun sis değil ‘smog’ olduğunu belirterek ‘hassas gruplar sokağa çıkmamalı’ uyarısını yaptı.

İstanbul’da günlerdir etkili olan yoğun ‘sis’, yalnızca trafiği değil sağlığı da etkiliyor. Uzmanlar durumun hava kirliliğinden kaynaklandığı belirterek, meydana gelen olayın sis değil ‘smog’ olduğunu belirtiyor.

Diken’e konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı, ‘smog’un şehirlerin üzerinde kahverengi-sarı duman bulutu gibi görülen ‘kimyasal çorba’ olduğunu belirtmişti.

Kirlilik devam ederken, uyarılar da artıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun paylaşımında şöyle dendi: ”Dikkat! Bunun adı smog! Sis değil, hava kirliliği. Erken ölümlere yol açar, Covid-19’un vücuda girişini kolaylaştırır! Hassas gruplar sokağa çıkmamalı, hava kirliliğinden koruyan maske kullanılmalı, açık havada geçirilen süreler en aza indirilmeli!”

DİKKAT, bunun adı Smog! Sis değil, hava kirliliği. Erken ölümlere yol açar, COVID-19’un vücuda girişini kolaylaştırır! Hassas gruplar sokağa çıkmamalı, hava kirliliğinden koruyan maske kullanılmalı, açık havada geçirilen süreler en aza indirilmeli! #SMOG #temizhavahaktır pic.twitter.com/GWGGVZQlde — Temiz Hava Hakkı (@temizhavahakki) November 9, 2021

Meteorolojiye göre havanın önümüzdeki günlerde de böyle sürmesi bekleniyor. Ancak uzmanların görüşlerine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir uyarı yapılmış değil.