Diken

Yaramazlara biraz batar!

Platform duyurdu: Bunun adı sis değil ‘smog’, hassas gruplar sokağa çıkmamalı

Temiz Hava Hakkı Platformu, İstanbul’dan bir fotoğraf paylaşarak yaşanan durumun sis değil ‘smog’ olduğunu belirterek ‘hassas gruplar sokağa çıkmamalı’ uyarısını yaptı.

İstanbul’da günlerdir etkili olan yoğun ‘sis’, yalnızca trafiği değil sağlığı da etkiliyor. Uzmanlar durumun hava kirliliğinden kaynaklandığı belirterek, meydana gelen olayın sis değil ‘smog’ olduğunu belirtiyor.


Diken’e konuşan Prof. Dr. Elif Dağlı, ‘smog’un şehirlerin üzerinde kahverengi-sarı duman bulutu gibi görülen ‘kimyasal çorba’ olduğunu belirtmişti.

Kirlilik devam ederken, uyarılar da artıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu’nun paylaşımında şöyle dendi: ”Dikkat! Bunun adı smog! Sis değil, hava kirliliği. Erken ölümlere yol açar, Covid-19’un vücuda girişini kolaylaştırır! Hassas gruplar sokağa çıkmamalı, hava kirliliğinden koruyan maske kullanılmalı, açık havada geçirilen süreler en aza indirilmeli!”

Meteorolojiye göre havanın önümüzdeki günlerde de böyle sürmesi bekleniyor. Ancak uzmanların görüşlerine rağmen yetkililer tarafından herhangi bir uyarı yapılmış değil.

İstanbul’a çöken ‘smog’ mu?

SON HABERLER

Gram altın rekor tazeledi

 Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatının son iki ayın zirvesine çıkması sonrası gram altın rekorunu 569 liraya taşıdı.

Bahçeli’nin basın danışmanından Cem Yılmaz’a tehdit: Seni kurtaran olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek,  insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala ve HDP’li Selahattin Demirtaş’ın durumuna anlam veremediğini söyleyen komedyen Cem Yılmaz’ı tehdit etti: “Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak Cem Yılmaz.”

Peker: ‘Silahlanın’ çağrıma takipsizlik veren savcı şimdi müebbetimi istiyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2019’daki “Silahlanın” çağrısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisi hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı veren savcı Alim Yaşar’ın, 29 Aralık’ta yargılanmasına başlanacak ve hakkında müebbet ve 300 sene ceza istenen davanın iddianamesini hazırladığını söyledi.