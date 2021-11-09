Çalışma bakanı: Asgari ücrette alternatifleri inceliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması yönünde çalışmalarının olduğunu söyledi. Bakan ayrıca EYT ve 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Bu yıl gıda enflasyonundaki astronomik artışlar ve peş peşe gelen kur şokları nedeniyle her zamankinden daha önemli hale gelen asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak. Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21,56’lık zamla 2 bin 825 liraya çıkmıştı. Yılbaşında 7,37’lik kurla 383 dolara tekabül eden asgari ücret, bugün 9,73’lük kurla 290 dolara kadar inmiş durumda. Asgari ücretlinin cebinden buharlaşan para ise 93 dolar (904 lira).

Bakan Bilgin kabine toplantısı sonrasında, muhalefetin asgari ücretten vergi alınmaması yönündeki talebiyle ilgili ise şunları söyledi: “Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için cumhurbaşkanı kararı yeterli.”

Asgari ücretle ilgili bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Bilgin, daha önce bahsettiği anket çalışmasının aralık ayından önce ellerinde olacağını, anket sonucunda kamuoyunun beklentisinin açıklanacağını dile getirdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Bilgin, EYT’yle ilgili bakanlık bünyesinde kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi. Çalışma bitince bakanlıklar, kurumlar ve sendikalarla sonuçların paylaşılacağını belirten Bilgin konunun karar aşamasında da kamuoyunun dikkatine sunulacağını aktardı.

3600 ek gösterge

Memurların emekli olduktan sonraki ve mevcut durumdaki aylıkları ve emekli ikramiyelerini belirleyen ‘ek gösterge’nin artırılmasına yönelik talepler uzun süredir dile getirilse de CHP’nin bu yöndeki kanun teklifi reddedilmiş, iktidar kanadından da çözüm için adım gelmemişti.

Bakan Bilgin’in 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamaları ise şöyle: “Kasım ayında kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulu toplanacak. Orada açıklayacağım bazı detaylar var.”