Pandora Belgeleri’nde ismi geçen Şili Devlet Başkanı Pinera için azil işlemi başlatılmasına onay verildi

Şili Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Pandora Belgeleri’ndeki yolsuzluk dosyalarında ismi geçen Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın azil işleminin başlatılmasına onay verdi.

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Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. ‘Pandora’ olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de 220 isim yer alıyor.

Pandora Belgeleri’nde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın hissedarı olduğu Dominga maden projesinin 2010’da 152 milyon dolara satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer alması nedeniyle Pinera hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Azil işlemi, Pinera’ya yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından ‘devlet başkanının anayasadaki dürüstlük ilkesini ihlal etmesi ve milletin onurunu ciddi şekilde tehlikeye atması’ suçlamalarıyla Temsilciler Meclisi’ne sunulmuştu.

Azil için iktidar yanlısı beş senatörün oyuna ihtiyaç var

AA’nın haberine göre Şili Senatosunda yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera’nın azil işleminin başlatılması, üç ‘çekimser’ ile 67 ‘hayır’ oyuna karşı 78 ‘evet’ oyuyla Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

Bu onayının ardından Senato’da oylanacak azil işleminin burada 3’te 2’lik çoğunluk tarafından kabul edilmesi durumunda Devlet Başkanı Pinera görevinden azledilecek.

43 üyesi bulunan Senatoda 24 koltuğa sahip muhalifler, Pinera’nın azil işlemini resmileştirmek için iktidar yanlısı beş senatörün oyuna ihtiyaç duyacak.

Senatoda da onaylanması durumunda İçişleri Bakanının, ülkeyi 120 gün içinde devlet başkanlığı seçimine götürmesi gerekiyor.

Öte yandan Şili’de 21 Kasım’da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.

Bir milletvekili 15 saat konuştu

Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo, Temsilciler Meclisindeki oturumda, karantinada bulunan milletvekili Giorgio Jackson’un oylamaya yetişebilmesi için konuşmasını yaklaşık 15 saat uzattı.

Naranjo, konuşmasına ilişkin şunları söyledi: “Ben ona (Giorgio Jackson) oylamada hazır bulunabilmesi ve böylece azil işleminin onaylanması için bir dayanışma jesti yaptım. Eğer bir dayanışma jesti için beni etik kuruluna şikayet edeceklerse bu benim için onurdur.”

Jackson, Covid-19’a yakalanmış bir kişiyle temasta bulunduğu için pazartesi günü karantinada bulunuyordu.

Naranjo, konuşmasını uzatarak oylamanın salı günün ilk saatlerinde yapılmasını ve böylece Jackson’un oylamaya yetişebilmesini sağladı.