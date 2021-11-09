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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugünden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. 13 ildeyse kar yağışı bekleniyor.

Bugün Ardahan, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kars, Erzurum, Van, Muş, Bitlis ve Ağrı’da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Kar, perşembe günü ise yönünü Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari’ye çevirecek. Cuma günü yurt genelinde güneşli bir hava var.


İki ile fırtına uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa’nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Isparta il genelinde de etkili olması beklenen fırtınanın saatteki hızının 62 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 11 Kasım’da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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