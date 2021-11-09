Erdoğan, Karamollaoğlu’yla görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın bir araya gelecek.

Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşmenin yarın saat 15:00’te başlayacağı duyuruldu.

Erdoğan’la belirli aralıklarla görüşen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün, ittifaka katılmak için 20 milletvekili şartı öne sürülmüştü.

Karamollaoğlu ise “Siyasi partilerin başında genel başkan vardır. Danışma kurullarımız vardır. Ama partiyi genel başkan yönetir. Şu anda sayın cumhurbaşkanı elbette kendi menfaati için bazı girişimlerde bulunur” demişti.

Asiltürk, 1 Ekim’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti