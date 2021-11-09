Gayrimenkulde yeni vergi mi geliyor?

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilerin yeniden değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Buna göre Türkiye’de ilk niteliğinde tapuya entegre bir ‘Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi’ kurulacak. Yurt dışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.

Türkiye genelinde 60 milyonun üzerinde parsel, 35 milyonu bağımsız bölüm olmak üzere hisseli, müstakil tapu örnekleriyle birlikte 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor.

Değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan konutlardan emlak vergisinin yanı sıra bir de ‘Değerli Konut Vergisi’ alınması kapsamında 350 milyon liralık vergi hedefi konmuştu. Ancak söz konusu hedefe karşılık bu yıl sadece 22 milyon lira toplanabildi. Bahse konu tutar hedeflenen miktarın onda birinden daha az.

Hedefe ulaşılamaması, başka düzenlemeleri de beraberinde getirdi.

‘Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı’na göre Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek.

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, tasarrufun teşviki ve üretken alanlara yönlendirilmesini esas alacak şekilde gözden geçirilecek.

‘Vergileme etkinleştirilecek’

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye alınarak vergileme etkinleştirilecek.

Bu kapsamda ilgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapıyı birlikte oluşturulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak ve taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle tutulacak.

Değerleme sistemi

Türkiye’de ilk defa taşınmaz değerleme bilgi merkezi kurulurken, yurt dışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak. Yerli, yabancı Türkiye’ye gelmeden tapu işlemini yapabilecek. Taşınmazların değeri toplu değerleme yöntemiyle belirlenmiş olacak.

Plana göre Türkiye’deki bütün taşınmazların değer haritaları çıkarılacak. Yurt dışında bulunan vatandaşlar, yabancı uyruklu kişiler Türkiye’deki taşınmazlara ilişkin tapu işlemlerini bulundukları ülkelerde de yapabilecek.

Diğer yandan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında şirket de kurabilecek.