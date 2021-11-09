İklim performansı: Türkiye 60 ülke arasında 42’nci

İki çevre kuruluşunun yayınladığı iklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42’nci gelirken, yenilenebilir enerjilerde ‘yüksek’, enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise ‘çok düşük’ not aldı.

İskoçya’nın Glasgow kentinde süren İklim Zirvesi çerçevesinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 60 ülke ve bütün olarak Avrupa Birliği’nin (AB) iklim karnesi açıklandı.

Çevre kuruluşları Germanwatch ve NewClimate Enstitüsü’nün yayınladığı 2022 yılı endeksinde, dünyada sera gazı emisyonlarının yüzde 92’sini üreten 60 ülke ve AB yer alırken, sera gazı salımı, yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi, enerji tüketimi ve hükümetin izlediği iklim politikası parametreleri değerlendirmeye alındı.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre dünyada sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için ‘gerekli çabayı gösteren hiçbir ülke bulunmadığı’ gerekçesiyle listenin ilk üç sırası boş bırakıldı. Ardından gelen sıralarda ise üç Danimarka, İsveç ve Norveç yer aldı.

Sera gazı salımında da düşük performan

Sera gazı salımı parametresine göre yapılan ayrı değerlendirmede Türkiye 36’ncı sırada yer alarak yine düşük performanslı ülkeler arasında sayıldı.

Yenilenebilir enerjilerin geliştirilmesi parametresine göre daha iyi bir performans sergileyen Türkiye, bu parametrede geçen yılki endekse göre iki sıra atlayarak 12’nci sıraya yükseldi ve yüksek performanslı ülkeler arasında yer almayı sürdürdü.

Raporda Brezilya, Türkiye ve Endonezya’nın yanı sıra bu yıl Hindistan’ın da yenilenebilir enerjiler parametresinde yüksek performans gösteren G20 ülkeleri arasına katıldığı, Britanya’nın ise yüksek performanstan orta performans kategorisine gerilediği not edildi.

Enerji ve iklim politikaları

Enerji tüketimi parametresine göre ise Türkiye geçen yılki 46’ncı sıradan 53’üncülüğe gerileyerek ‘çok düşük’ performans gösteren ülkeler arasında sayıldı.

Rapora göre Türkiye, iklim değişikliğine karşı hükümet politikaları parametresinde de ‘çok düşük’ performans gösterdi. Geçen yıl 58’inci sırada yer alan Türkiye, bu yılki endekste 50’nciliğe yükseldi.