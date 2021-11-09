Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83’üncü yıl dönümü nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Fotoğraf: DHA

Ankara Valiliği’nin açıklamasında Anıtkabir’de anma töreni gerçekleştirileceği; söz konusu programla ilgili olarak saat sabah 6’dan itibaren bazı yolların kapatılacağı duyuruldu.

Kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

• Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları -Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, (İhtiyaç olması halinde)

• Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

• Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar