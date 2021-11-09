Gerekçe pestisit: AB, Türkiye’den aldığı ürünlerde kontrolü sıkılaştırıyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’den ithal edeceği limon, portakal, mandalina, nar, biber ve asma yaprağında pestisit (zirai ilaçlar ve kimyasal maddeler) kontrolü sıkılaştırma kararı aldı.

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Pestisitler tarımda kullanılan kimyasal maddeler. Türkiye’de tarımda yasaklı olmasına rağmen kullanılan 13 pestisit türü var. Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ürünlerde pestisit kalıntı analizleri yapılıyor. Bir sorun tespit edildiğinde, örneğin üründe kullanılması yasak bir pestisit kalıntısı çıktığında o ürün tüketime sunulmuyor ve ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor.

Bir pestisitin kullanılmasına izin verilmesi sürecinde insan, çevre sağlığı ve çeşitli canlı türlerine zarar verip vermediğini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilse de bu çalışmaların kapsamı sınırlı. Dolayısıyla güvenilir olduğu iddiasıyla piyasaya sunulan, on yıllar boyunca kullanılan ancak zararlı olduğu anlaşılınca kullanılması yasaklanan çok sayıda pestisit var.

AB ise Türkiye’ye nazaran bu konuda sıkı davranıyor. Türkiye’den gönderilen ürünlerin kontrol sıklığının artırılmasına dair karar 24 Kasım 2021’de yürürlüğe girecek.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü kararla ilgili ihracatçı birliklerine yazı gönderdi.

Hangi ürün ne kadar kontrol edilecek?

Bu kapsamada Türkiye’den AB’ye ihraç edilecek ürünlerde pestisit kontrol sıklığı şöyle:

– Limonda pestisit kontrol sıklıkları yüzde 20 olarak uygulanacak,

– Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberler ile tatlı olmayan biberlerde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

– Yüzde 5 kontrol sıklığına tabi mandalina ve benzeri narenciye melezlerinde kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

– Yüzde 10 kontrol sıklığına tabi portakallarda ve narda kontrol sıklığı yüzde 20’ye,

– Asma yaprağında ise pestisit kontrol sıklığı yüzde 20’den yüzde 50’ye yükseltildi.