Akşam Postası / 9 Haziran 2023

Türkiye’deki herkesin verileri bir sitede paylaşılıyor

Bir sorgu sitesinin, Türkiye’de ikamet eden herkesin T.C. kimlik bilgisi, telefon numarası ve adres bilgilerini paylaştığı ortaya çıktı.

Vizeler ‘denetimsiz Türk vatandaşlığı verilmesinden’ reddediliyormuş

Gazeteci Fatih Altaylı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden üst düzey bir diplomatın, ‘yabancılara Türk vatandaşlığı verildiği ve bunların ciddi şekilde incelenmediği için düşük oranda vize verdiklerini’ söylediğini yazdı. Diplomata göre yabancılara Türk vatandaşlığı verilirken prosedürler ciddi işlenmiyor.

Kılıçdaroğlu, Pendikspor tebriğiyle Twitter’ın diline düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası partisindeki değişim talebi hakkında sessizliğini korusa da, Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u kutlamayı ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu’ndan istifa bekleyenlerse Twitter’dan tepki gösterdi.

AKP’li Bahadır, ofisini bastığı muhtardan şikayetçi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu muhtarlığında ağırladığı için AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın tepkisini çeken ve tehdit edilen Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel hakkında bir de suç duyurusu var.

Prof. Akdeniz: OnlyFans kararı yasaya aykırı

Bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, OnlyFans platformuna getirilen erişim engelinin yasalara aykırı olduğunu söyledi. Hakimlerin, Anayasa Mahkemesi’nin pilot kararına uymadığını belirtti.

Hafize Gaye Erkan, ABD’de bankacılık yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ‘banka müşterilerini yanıltmak ve bankacılık yasalarını ihlal etmek’ suçlamasıyla ABD’de dava açıldığı bildirildi.

Kavcıoğlu son günü de boş geçmemiş

Merkez Bankası (MB) başkanlığından alınıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına getirilen Şahap Kavcıoğlu, son gün piyasaya müdahale için rezervden 1,5 milyar dolar daha satmış.

ODTÜ’de Onur Yürüyüşü başlamadan müdahale ve gözaltı

ODTÜ’de Onur Yürüyüşü için toplanmaya çalışan öğrencilere yürüyüş öncesinde polis müdahale etti.

Almanya’da IT’ci açığı: 10 binlerce kadro boş kaldı

Almanya’da bilgi teknolojileri (IT) alanındaki işgücü açığı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Bu alanda yaklaşık 68 bin kadro boş kaldı.

Hane gelirinin üçte ikisi gıda, konut ve ulaşıma gidiyor

Hanehalkı tüketim harcamaları verilerine, hane gelirinin yüzde 70’e yakını gıda, konut ve ulaşıma gidiyor.

ABD-Binance savaşı: Dolarla işlemler askıya alındı

Kripto para borsası Binance, ABD’li düzenleyici kurumların şirket aleyhine dava açmasının ardından dün dolar cinsinden para yatırma işlemini askıya aldığını duyurdu.

Renault araçlara dokuz günde ikinci zam

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle Renault marka araçlarına dokuz günde ikinci zam geldi.

Yeni Şafak yazarının hedefi Albayrak: Büyük kötülük yaptı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünsal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminde uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’ni sert ifadelerle eleştirirken, Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ı suçladı. Albayrak’ın Türkiye’ye ‘çok ama çok büyük kötülük yaptığını’ yazan Ünsal, son beş yıldaki ekonomi politikasını topa tuttu.