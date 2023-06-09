Hafize Gaye Erkan, ABD’de bankacılık yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor

Merkez Bankası’nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ‘banka müşterilerini yanıltmak ve bankacılık yasalarını ihlal etmek’ suçlamasıyla ABD’de dava açıldığı bildirildi.

Erkan, ABD’de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank’da uzun süre yöneticilik yapmıştı.

Hafize Gaye Erkan. (AA)

Bugünkü cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başkanlığından alınarak yerine Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan’ın daha önce yöneticilik yaptığı First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD’de iflas eden bankalardan biriydi. Bankanın mevduatlarının yaklaşık yüzde 70’nin sigortalı olmadığı ortaya çıkmıştı.

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin ABD temsilcisi Razi Canikligil, Erkan’a First Republic Bank’teki döneminden dolayı dava açıldığını bildirdi.

Canikligil, bankanın çökmesi sonucu müşterilerce toplu dava açıldığını yazdı. Buna göre 24 Nisan’da verilen dava dilekçesinde Erkan’ın da içinde bulunduğu bir grup ‘bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek’le suçlanıyor.

Canikligil, dava başvurusuna ilişkin belgeleri de paylaştı. Twitter’daki paylaşımları şöyle:

*Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı.

*Hafize Gaye Erkan hakkında First Republic Bank co-CEO’su olduğu döneme ait davanın dilekçesi 24 Nisan 2023’de verilmiş.

Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı. pic.twitter.com/ryY5AOFc2S — Razi Canikligil (@canikligil) June 9, 2023