Kılıçdaroğlu: Yenilgi ağır değildi

Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi tablosu olarak görmeyi kabul edemem” dedi.

Görsel: Twitter

Sözcü TV‘de soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Adaylığınızın duyurulduğu akşamdan başlayarak geriye dönüp değiştirmeye düşündüğünüz an var mı, pişmanlığınız var mı?) Hayır. Yapılan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlık söz konusu değil.

*(Seçim gecesi “İstifa ediyorum diyebilirdiniz”, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?) Hiç pişmanlık duymuyorum. Önemli bir aşamayı kaydettik. Demokrasiyi savunanları CHP bir araya getirdi. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bir mutabakat metni hazırladık.

*Kazanacağımıza inanıyorduk. Anket firmaları da öyle söylüyordu. Alanlara çıktık, mitinglerimizi yaptık. Toplumun her kesimini kucaklamaya özen gösterdik. Ama beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasının bizim üzerimizde üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz. İnsanız sonuçta. O akşam konuştum, altı lider toplantı yaptık.

‘Kurultay yerel seçimlerden önce düzenlenecek’

*CHP’yi çok iyi tanımak lazım. Sıradan bir parti değil, lider partisi de değil. CHP liderleri en zor sınavları veren genel başkanlardır. Asla ve asla geri adım atmamışlardır. O akşam oturduk konuştuk. Nasıl bir yöntem izleyelim diye.

*Oturduk şu karara vardık: Toplumda bir talep var, hukuk kuralları içinde kurultayımızı toplayacağız. Yetkiyi tümüyle partililerimize bıraktık.

*Genel başkanın seçildiği kurultay yerel seçimlerden önce düzenlenecek.

‘Genel başkanlık önemli değil’

*İki puanlık bir fark var. Evet bir kader seçimiydi ama biz demokrasiden yana oy aldık.

*Genel başkanlık bizim için önemli değildir. Acaba biz nerede kaybettik? Bu sorunun da yanıtlanması lazım.

*Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi tablosu olarak görmeyi kabul edemem.

*Her şeyi göze alarak arkadaşlarımızı sandıklarda görevlendirdik.

‘Kırsal kesime yeterince ulaşamadık’

*(12 gün boyunca neden sessiz kaldınız? Seçimi neden kaybettiğinize dair bir rapor hazırladınız mı?) Kırsaldaki oy oranı farklılığından dolayı. Kırsal kesime yeterince ulaşamadık. Sesimizi orada yeterince duyuramadık.

*(AKP’yi en zayıf dönemde yenemeyecekseniz, CHP ne zaman iktidar olacak?) Toplumdaki kutuplaşmayı büyük ölçüde törpüledik. Toplumda yan yana gelmeyen kesimler birbiriyle kucaklaştı. Millet ittifakındaki diğer partilerle yaptık. Bayrağı teslim alanlar daha ileriye alacaklardır.

*Bayrağı teslim alanlar daha ileriye taşıyacaklar. İl başkanları, ilçe başkanları, örgütler değişecek… Herkes değişecek. Hiç kimsenin kazığı çakacak hali yok.

‘Erdoğan birinci turda kaybetti’

*(Kurultay’da aday mısınız?) Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Ben “Adayım” demem. Partimizin kurumsal kimliği var.

*Üyelerimizi aktif ve pasif olarak ayıralım diye önerdim. Kurultay reddetti.

*Erdoğan birinci turda kaybetti.

*(İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘değişim’ çağrısı) Değişim talebi gayet güzel. Hayatın kendisi değişim üzerine inşa edilmiştir. Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim kendi içinde evreleri var. Değişim kendi içinde oluyor.

*Seçimden önce İBB terk edilmemeli.

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