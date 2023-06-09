Kılıçdaroğlu, Pendikspor tebriğiyle Twitter’ın diline düştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası partisindeki değişim talebi hakkında sessizliğini korusa da, Süper Lig’e yükselen Pendikspor’u kutlamayı ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu’ndan istifa bekleyenlerse Twitter’dan tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

TFF 1’inci Lig play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 yenen Pendikspor Süper Lig’e yükseldi.

Seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı kaybettikten sonra CHP genel başkanlığından istifası beklenen Kılıçdaroğlu, henüz kamuoyu karşısına çıkmış değil. Ama Kılıçdaroğlu, Twitter’dan tebrik ve taziye mesajlarını sürdürüyor. Son olarak, “Süper Lig’e yükselen Pendikspor camiasını yürekten kutluyorum” mesajı paylaşan Kılıçdaroğlu Twitter’dakilerin gündemine girdi.

Kılıçdaroğlu’nun bu tweet’ini alıntılayanların bazıları şunları yazdı:

Adam istifa etmemek için maçkolik taklidi yapıyor https://t.co/DfCCe0rV2A — Bahadır Telci (@purplebixi) June 8, 2023

Sayın başkanım kaçırıldıysanız, kızdık ettik size ama, cidden ortalığı yıkarız, böyle şifreli mesajlara gerek yok. https://t.co/oXzAqadcfA — ali o. ilhan (@AliOilhan) June 8, 2023

Benzemanın arabistan’a gitmesine ne diyorsunuz kemal bey https://t.co/aFdBfbnj94 — italyan toker 🇪🇪 (@iyisoprano) June 8, 2023