Mehmet Şimşek’in ‘Hafize Gaye Erkan’ mesajlarında Türkçe ve İngilizce farklılığı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni atanan Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yayınladığı Türkçe ve İngilizce mesajlarda farklı ifadeler yer aldı.

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Son cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası başkanlığından alınarak yerine Hafize Gaye Erkan atanmıştı.

Şimşek, atamadan sonra Twitter’dan yayınladığı Türkçe mesajda Erkan’ı kutladı ve kendisine başarılar diledi.

İngilizce mesajdaysa Erkan’la çalışmayı ‘dört gözle beklediğini’ ve yeni başkanın ‘olağanüstü iyi bir seçim olduğunu’ anlattı.

Türkçe mesaj şöyle:

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına atanan sayın Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan bugün devir teslim töreniyle görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum.



Sn Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 9, 2023

‘İyi bir konumda’

İngilizce mesaj da şöyle:

*Merkez bankasının yeni başkanı sayın Hafize Gaye Erkan’la çalışmayı ve onu desteklemeyi dört gözle bekliyorum. O olağanüstü iyi bir seçim. Güçlü akademik referansları ve uluslararası finans piyasalarındaki engin deneyimi, Türkiye’ye zorlu ekonomik zamanlarda rehberlik etmek için iyi bir konuma getirildiği anlamına gelir.

I look forward to working with and supporting Mrs Hafize Gaye Erkan as the new governor of the central bank.



She is an outstanding choice. Her strong academic credentials and extensive experience in international financial markets mean that she is well positioned to guide… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 9, 2023

‘Kavcıoğlu’ mesajı da farklı

Şimşek’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına atanan Kavcıoğlu hakkında yayınladığı Türkçe ve İngilizce mesajlardaysa hemen hemen aynı cümleler kullanıldı.

İngilizce mesajda Kavcıoğlu’nun ‘bankacılık deneyimi’ ve ‘görevi önemli bir zamanda üstlendiği’ vurguları yer aldı.

Türkçe mesaj şöyle:

*Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na atanan sayın Şahap Kavcıoğlu’nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimiyle verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım sayın Kavcıoğlu’na yeni görevinde başarılar dilerim.

‘Görevi önemli bir dönemde üstleniyor’

İngilizce mesaj ise şöyle:

*Bugün Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yeni başkanı oldu. Görevi önemli bir dönemde üstleniyor. Çoğunluğu bankacılıkta olmak üzere, 30 yıllık tecrübesiyle yeni görevinde çok başarılı olacağından hiç şüphem yok. Atamasından dolayı onu tebrik etmek isterim.