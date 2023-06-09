Almanya’da IT’ci açığı: 10 binlerce kadro boş kaldı

Almanya’da bilgi teknolojileri (IT) alanındaki işgücü açığı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Bu alanda yaklaşık 68 bin kadro boş kaldı.

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Almanya’da kalifiye işgücü açığı sorunu büyüyor. Merkezi Köln’de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü’ne (IW) bağlı Nitelikli İşgücü Güvencesi Yetkinlik Merkezi’nin (KOFA) perşembe açıkladığı araştırmanın sonuçlarında bilgi teknolojileri alanındaki işgücü açığına dikkat çekildi.

DW Türkçe’nin KOFA’dan aktardığı bilgilere göre 2022’de Almanya genelinde veri mühendisi, yazılımcı, web geliştirme uzmanı bilgisayar programcısı gibi bilgi teknolojileri alanındaki 67 bin 924 kadro doldurulamadı.

Bu, merkezin bu alanda çalışmalar yapmaya başladığı 2010’dan bu yana kayıtlara geçirilen en yüksek rakam. Ayrıca geçen yıl bilgi teknolojileri alanındaki mesleklere sahip 27 bin 136 kişi iş bulamadı.

Dijitalleşmenin etkisi

Merkez uzmanlarına göre ekonominin her alanında dijital altyapının giderek artması nedeniyle bu alanda kalifiye elemana ihtiyaç artıyor. Aslında açık 2015’ten bu yana var. Pandemi döneminde boş kalan kadroların sayısı geçici bir süre azalsa da 2021’den itibaren yeniden arttı.

Merkezin araştırmasına göre boş her 10 kadrodan sekizi, aranan vasıflara uygun eleman bulunamadığı için doldurulamadı.