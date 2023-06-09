Yeni Şafak yazarının hedefi Albayrak: Büyük kötülük yaptı

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünsal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetiminde uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’ni sert ifadelerle eleştirirken, Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ı suçladı. Albayrak’ın Türkiye’ye ‘çok ama çok büyük kötülük yaptığını’ yazan Ünsal, son beş yıldaki ekonomi politikasını topa tuttu.

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Erdoğan hükümetinin uygulamaya koyduğu ‘yeni ekonomi modeli’nde en önemli hedef cari işlemlerde fazla vermekti. Yüksek enflasyonun böyle düşeceği ve TL’nin değer kazanacağına inanılıyordu. Ekonomistlerse uyarıyordu. Nihayetinde modelde hiçbir hedef tutmadı. Hatta bütün göstergelerde en kötü seviyeler kaydedildi.

Albayrak’a mahallesinden suçlamalar

Kötü giden ekonomiyi toparlasın diye Hazine ve Maliye bakanlığına getirilen Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” demişti. Şimşek’in bu sözlerini vurgulayan Yeni Şafak yazarı Ünsal, Albayrak’ı adını anmadan hedef aldı. ‘Türkiye’ye çok büyük kötülük yaptığını’ yazdı.

Devamında iktidarın ekonomi politikasını eleştiren Ünsal, bu modelin önde gelen savunucusu Erdoğan’aysa övgülerini sürdürdü.

‘Büyük kötülük yapıldı’

Ünal’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

*Rasyonel zeminden çıkış 2018 seçimleri sonrası başlamıştı. Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı, bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti.

*Beş yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı.

‘Ben yaptım oldu’ anlayışı

*‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla bir yere varılamayacağını ağır bedel ödeyerek gördük. Seçmen Erdoğan’ı işbaşına getirirken, “Yaparsa yine Erdoğan yapar” diyerek getirdi.