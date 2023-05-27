Hükümette ekonomi politikaları hakkında ‘görüş ayrılıkları’

Hükümet yetkilileri, mevcut ekonomi modeline devam edip etmeme konusunda görüş ayrılıklarının olduğunu söyledi.

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Hükümetin uygulamaya koyduğu ‘yeni ekonomi modeli’nde en önemli hedef cari işlemlerde fazla vermek. Yüksek enflasyonun da böyle düşeceğine inanılıyordu. Ekonomistlerse uyarıyordu.

Ekonomistler haklı çıktı ve modelde hiçbir hedef tutmadı, dahası ekonomi ancak piyasa dışı düzenlemeler ve rezervlerin satılmasıyla ayakta tutulabiliyor. Mevcut politikaları sürdüreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda seçimi kazanmasına dair senaryolarsa karanlık.

Reuters’a konuşan hükümet yetkilileri, mevcut ekonomi modeline devam edip etmeme konusunda görüş ayrılıklarının olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, iki seçeneğin masada olduğunu söyledi: Bunlar mevcut ekonomik modele bağlı kalmak veya seçimden sonra ‘ortodoks’ ekonomi modeline geçmek.

Ortodoks ekonomi modeli hükümetin şimdiye kadar karşı çıktığı genel kabul görmüş ekonomi politikalarını içeriyor.

Türkiye ekonomi modeli

Hükümetin iki sene önce eylülde başlattığı ve aralıktan beri resmen uyguladığı ‘Türkiye ekonomi modeli’nde en önemli hedef cari işlemlerde fazla vermek. Yüksek enflasyonun da böyle düşeceğine inanılıyor.

Dünyanın önde gelen merkez bankaları, Covid dönemindeki gevşek politikaların üstüne tedarik zincirindeki aksaklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler devreye girince, iyice büyüyen enflasyon baskısına karşı faiz artırma yoluna gitmişti. Ama yeni modele inancını sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hedefini tutturmak için diğer ülkelerin aksine Merkez Bankası’nı faiz indirmeye zorlamıştı.

Erdoğan, TL’deki tarihi gerilemenin de yeni ekonomi modelinin istenen sonucu olduğunu, Çin’in de böyle büyüdüğünü savunmuş, dövizin değeri artınca ithalatın azalıp ihracatın da artacağını öne sürmüştü. Böylece cari fazla verilecek ve enflasyon da düşecekti. Ama TL değer kaybetmeye, enflasyon yükselmeye devam etti; ihracat ürünleri ithalata bağlı olan Türkiye’de cari açık hedefi de karşılık bulmadı, hatta açık tüm zamanların rekorunu kırdı.