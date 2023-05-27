Ekonomist Özaslan: Borsada son bir ‘rallicik’ olabilir

Fortuna Capital’ın kurucusu ekonomist Altuğ Özaslan, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda doların kısa sürede 25-26 seviyesine yükseleceğini ve radikal önlemler alınacağını öngördü.

Özaslan, Borsa İstanbul’un yerel seçime kadar hem reel hem de döviz bazında önemli bir getiri sağlamasını da bekliyor. Ekonomiste göre bu ‘yakın vadenin son ralliciği’ olabilir.

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14 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde herhangi bir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı. İkinci turda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’la millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Fortuna Capital’ın kurucusu Altuğ Özaslan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağına dair senaryoya göre ekonomideki öngörülerini paylaştı.

Erdoğan yönetimindeki hükümet ‘Türkiye ekonomi modeli’ adını verdikleri bir politika seti uyguluyor. Bunda politika faizinin düşürülmesiyle oluşacak ortamda cari fazla verilmesi ve bu şekilde enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu. Hedeflerin hiçbiri tutmayınca piyasa dışı düzenlemelerle ve döviz rezervleri satılarak seçim sonrasına kadar ekonomi ayakta tutulmaya çalışılıyor.

‘Radikal tedbirler alınacak’

Özaslan, mevcut politikanın ufak rötuşlara devam edeceğini belirtirken yerel seçimlere kadar ‘bir şekilde’ ekonominin ‘döndürülmeye’ çalışacağını söyledi. Bir buçuk ay içinde doların 25-26 seviyesine çıkacağını tahmin eden Özaslan, radikal tedbirlerin alınacağını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özaslan beklentilerini şöyle sıraladı:

*Son sözü ilk söz yapmak adetimdir, bu yüzden mevcut ekonomik paradigmanın (politika demek iktisat bilimine hakaret) devam edeceğini düşünüyorum, ufak rötuşlar olacaktır.

*TL üzerindeki serbest piyasa dinamiklerine aykırı müdahale kontrollü bir şekilde serbest bırakılacak ve en geç 45 gün içerisinde kurun 25-26 seviyesine çıkmasına izin verilerek buradaki huzursuzluk/gaz kısmen giderilecektir.

‘Önemli bir isim gelir’

*Önemli bir isim ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı veya danışmanı olacak. Önceden bakanlıklarda görev yapmış, track record’u kabul edilen ve saygınlığı olan iki kişi hazine ve maliye bakanı ve ticaret bakanı olarak atanmak şartıyla bu önemli kişiye bağlı olacaktır.

*Cari açık ve iç tüketimi soğutmak amacıyla çok radikal tedbirler alınacaktır. Bence örnek, bazı ürünlerde kredi kartı taksitlerinin kaldırılması/düşürülmesi, lüks tüketim ürünlerine ÖTV artışı, tüketici ve araç kredisi kullanımının sınırlandırılması ve maliyetinin yükseltilmesi, kredi kartı akdi ve gecikme faiz oranlarının hesaplamasının değiştirilmesi suretiyle sert bir şekilde yükseltilmesi vb. kararların alınmasını bekliyorum.

*Ticari kredilerin, özellikle kamu bankaları öncülüğünde, kanallarının açılması ve belli sektörlere dair limit artışları dahilinde ticari krediye erişimin rahatlatılması.

Rusya ve Körfez’den fon

*Yerel seçime kadar Rusya ve Körfez bölgesi ağırlıklı 40-70 milyar dolar fon tedarik edilmesi (Merkez Bankası’na mevduat, swap, TVF’ye ait şirketlerde pay satışları, vb.)

*Yıllık bazda 40 milyar doların üzerine çıkması muhtemel turizm geliri ve bir üst maddede bahsettiğim taze fon akışıyla TL üzerindeki baskının yönetilmesi ve yerel seçime kadar kurun kontrol altında tutulması.

‘Göstermelik’ faiz indirimi

*Liralaşma (ki bu tabir yanlış esasında olması gereken adı dövizi tayınlama) stratejisi ve bankacılık sektörü üzerindeki baskının rötuşlanarak devam etmesi.

*Komik ama göstermelik de olsa faiz indirimi yapılması.

*TL üzerindeki baskı hafiflediğinde, KKM getirilerinin kısıtlanması.

‘Yakın vadenin son ralliciği’

*BİST’in yerel seçime kadar hem reel hem de döviz bazında önemli bir getiri sağlaması (bence yakın vadenin son ralliciği olabilir).

‘Mart 2024 sonrası karanlık’

*Özetle Mart 2024’e kadar ekonomi gemisinin yüzdürüleceğini düşünüyorum.

*Ödemeler dengesi krizi vb. bir sürü riski zaten uzun zamandır herkes gibi söylüyorum ama ayrıştığım nokta böyle bir krizin ve patlamanın yerel seçime kadar olmayacağı ve beklentinin aksine ekonomi gemisinin estek köstek yüzdürülmeye devam edeceğidir. Mart 2024 sonrası karanlık.