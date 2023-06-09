Kavcıoğlu yorumları: ‘Gölge bakan’ gibi oyunda tutuldu

Merkez Bankası başkanlığı döneminde enflasyon ve döviz kurlarında rekor kırılan Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK koltuğuyla oyunda tutulması, ekonomistlerde şaşkınlık yarattı. Ekonomistler, Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğunu ve Mehmet Şimşek’in markaj altına alındığı yorumu yaptı.

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Bugünkü cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası (MB) başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.

Bu görevi iki seneyi aşkın bir süredir eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu yürütüyordu. Resmi Gazete’deki kararla Kavcıoğlu BDDK başkanlığına atandı.

Kavcıoğlu Mart 2021’de MB başkanı koltuğuna oturduğunda dolar/TL 7,26 seviyesindeydi. Kavcıoğlu koltuğu 23,30 rekoruyla bıraktı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 16 seviyesindeydi. Daha sonra enflasyonda da rekorlar geldi. Kavcıoğlu’na bu ‘başarısı’ nedeniyle BDDK’da da görev verildi.

Gürses: Kavcıoğlu ‘gölge bakan’

Ekonomist Uğur Gürses, BDDK başkanlığına oturtulmasıyla Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğu yorumunu yaptı.

Kavcıoğlu BBDK Başkanı olarak, Gaye Erkan da TCMB Başkanı olarak atanmış.

Şimdi Şimşek, TL'yi paspas yapıp enflasyonu patlatanı ödüllendirerek mi işe başladı? — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) June 8, 2023

Kavcıoğlu siyasi bir kişilik aynı zamanda. Cumhurbaşkanınca BDDK'ya atanarak 'gölge bakan' gibi oyunda tutuluyor. Şimşek 'oyunun başında' markaj altına alınıyor…

Ankara'da oyun bitmez. — Uğur Gürses 🌞 (@ugurses) June 8, 2023

‘Baskıyı sezon ilerledikçe daha çok göreceğiz’

Prof. Burak Arzova, Kavcıoğlu’nun BDDK atamasını futbolda ‘yeni teknik direktörün takımına yönetimin oyuncusunun eklenmesi’ne benzetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı’na TCMB Eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun atanması, yeni teknik direktörün takımına yönetimin oyuncusunun eklenmesi gibi bir şey.

Teknik Direktör üzerinde yönetimin baskısını sezon ilerledikçe daha çok göreceğiz gibi — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) June 9, 2023

Demiralp: ‘U dönüşü’ ne kadar uzun soluklu olur?

Prof. Selva Demiralp, atamanın eski modelin ‘ölmediği’ne işaret olduğunu belirterek ”Beklenen ortodoks U dönüşü ne kadar uzun soluklu olur” sorusunu sordu.

Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK başkanı olarak atanması eski modelin ölmediği, muhtemelen dinlenmeye çekildiğine işaret.

Bu durumda Gaye Erkan'ın TCMB başkanlığı ile beklenen ortodoks U-dönüşü ne kadar uzun soluklu olur? https://t.co/NgLxk6JiTA — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) June 9, 2023

Sönmez: Erdoğan işe vaziyet etti

İktisatçı Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha ‘maçın ilk dakikasında’ işe müdahale ettiğini belirtti ve kredi risk primlerinde yeni bir tırmanış öngördü.

TCMB Başkanı olarak Erkan bekleniyordu ama Yeni Şafak köşe yazarı iken TCMB Başkanlığına getirilen güdümlü Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığına kaydırılması hiç beklenmiyordu.

Eğer daha maçın 1.dakikasında Erdoğan işe vaziyet ettiyse,

bugün CDS'de yeni bir tırmanış görebilirsiniz. pic.twitter.com/d6Ft7Kis3a — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) June 9, 2023

Ekonomistlerin diğer yorumlarıysa şöyle:

Şahap Kavcıoğlu yaklaşık 2 yıllık görev süresinde Türk Lirasının $'a karşı değerini 7.26'dan 23.30'a düşüren politikalara imza attı.



Performansı sayesinde TCMB ve BDDK gibi en tepe ekonomi kurumlarının her ikisinin de başkanlığını yapan tek kişi olacak.



Dünkü @politikyol… pic.twitter.com/OoiXFwovFs — Kerim Rota (@kerimrota) June 9, 2023

İktidar işe, Şahap Kavcıoğlu’nun Merkez Bankası’ndaki “üstün başarılarını!” ödüllendirerek başlamış 🤦



Merkez Bankası’nı ihya eden Kavcıoğlu şimdi de BDDK’yı ihya edecek!



Hala iyi niyetle umudunu koruyan var mı yeni ekonomi yönetiminden?? pic.twitter.com/51JNQQvpBm — Serkan Özcan (@serkanozcan1) June 8, 2023

Anlaşılan Erdoğan ve Şimşek hibrit bir yönetim sergileyecekler.

Belli ki Erdoğan,Kavcıoğlu’nun TCMB’deki hizmetlerinden memnun.Onu kurda kuşa,Şimşek’e fırtınaya yedirmeye niyeti yok! — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) June 9, 2023

Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na atanması Erkan'ın TCMB'ye atanmasından daha ilginç. pic.twitter.com/FUxTnkZR3K — Menekşe Yılmaz (@meeeeenekseee) June 8, 2023

Yerli ve yabancı piyasa katılımcıları Şimşek döneminde düzenlemelerde ve düzenleyici kurumların yönetim kademelerinde dramatik değişiklikler beklerken Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na atanması kafaları karıştırdı. — Attila Koksal (@AttilaKoksal) June 9, 2023

Hafize Gaye Erkan Merkez’e atandı, Şahap Kavcıoğlu BDDK’ya kaydırıldı.



Görünen o ki, Mehmet Şimşek’e kendi kurmaylarını belirleme yetkisi verilmemiş.

Her zamanki denge politikası devam ediyor.



Bakalım TÜİK’e kimin listesinden atama yapılacak⁉️❓ — Erdoğan SÜZER (@erdogansuzer) June 9, 2023