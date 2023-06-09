Kavcıoğlu yorumları: ‘Gölge bakan’ gibi oyunda tutuldu

Merkez Bankası başkanlığı döneminde enflasyon ve döviz kurlarında rekor kırılan Şahap Kavcıoğlu’nun BDDK koltuğuyla oyunda tutulması, ekonomistlerde şaşkınlık yarattı. Ekonomistler, Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğunu ve Mehmet Şimşek’in markaj altına alındığı yorumu yaptı.
Bugünkü cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası (MB) başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.
Bu görevi iki seneyi aşkın bir süredir eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu yürütüyordu. Resmi Gazete’deki kararla Kavcıoğlu BDDK başkanlığına atandı.
Kavcıoğlu Mart 2021’de MB başkanı koltuğuna oturduğunda dolar/TL 7,26 seviyesindeydi. Kavcıoğlu koltuğu 23,30 rekoruyla bıraktı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 16 seviyesindeydi. Daha sonra enflasyonda da rekorlar geldi. Kavcıoğlu’na bu ‘başarısı’ nedeniyle BDDK’da da görev verildi.
Gürses: Kavcıoğlu ‘gölge bakan’
Ekonomist Uğur Gürses, BDDK başkanlığına oturtulmasıyla Kavcıoğlu’nun ‘gölge bakan’ gibi oyunda tutulduğu yorumunu yaptı.
‘Baskıyı sezon ilerledikçe daha çok göreceğiz’
Prof. Burak Arzova, Kavcıoğlu’nun BDDK atamasını futbolda ‘yeni teknik direktörün takımına yönetimin oyuncusunun eklenmesi’ne benzetti.
Demiralp: ‘U dönüşü’ ne kadar uzun soluklu olur?
Prof. Selva Demiralp, atamanın eski modelin ‘ölmediği’ne işaret olduğunu belirterek ”Beklenen ortodoks U dönüşü ne kadar uzun soluklu olur” sorusunu sordu.
Sönmez: Erdoğan işe vaziyet etti
İktisatçı Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha ‘maçın ilk dakikasında’ işe müdahale ettiğini belirtti ve kredi risk primlerinde yeni bir tırmanış öngördü.
Ekonomistlerin diğer yorumlarıysa şöyle: